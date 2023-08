An der Wolmirstedter Gemeinschaftsschule „Gottfried Wilhelm Leibniz“ arbeiten zum neuen Schuljahr mehr Seiteneinsteiger als regulär ausgebildete Lehrer. Warum die Schule in Sachsen-Anhalt damit beispielhaft vorangeht.

Daniela Grutz und Dr. Hubert Ragge verstärken seit heute das Lehrer-Kollegium der Gemeinschaftsschule „Gottfried Wilhelm Leibniz“ in Wolmirstedt. In der Schule wurden sie voller Begeisterung aufgenommen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt - Nirgendwo sonst in Deutschland wird so stark auf Seiteneinsteiger gesetzt wie in Sachsen-Anhalt. Mit knapp 47 Prozent entfiel im vorigen Jahr fast jede zweite unbefristete Neuanstellung auf nicht regulär ausgebildete Lehrer. Wolmirstedt ist da sogar schon einen Schritt weiter. An der Gemeinschaftsschule „Gottfried Wilhelm Leibniz“ unterrichten ab diesem Schuljahr erstmals mehr Seiteneinsteiger als klassisch ausgebildete Pädagogen. Nötig ist das wegen des Lehrermangels, aber auch wegen der überalterten Lehrerschaft, die sich in den nächsten Jahren aus dem Berufsleben verabschieden wird. Laut statistischen Bundesamt sind derzeit 42 Prozent älter als 55 Jahre.