Die Leseaktion, für die Schüler sich im Fach Deutsch die Note 1 verdienen können, lockt hunderte Schüler in die Bibliothek nach Wolmirstedt. Was die Preise und die MDCC-Arena damit zu tun haben.

Lesewillige Schüler bringen Bibliothek Wolmirstedt an ihre Grenzen

Wolmirstedt - Es ist Halbzeit beim großen Lesesommer. An der Ferienaktion, bei der sich Schüler eine Note 1 für das neue Schuljahr im Fach Deutsch verdienen können, nimmt seit 14 Jahren auch die Stadtbibliothek Wolmirstedt teil. Doch in diesem Jahr zwingt die Leseaktion die Bibliothek fast in die Knie.

Denn zuletzt war das Interesse so groß, dass der Ansturm an lesewütigen Schülern am Montag kaum noch zu bewältigen war. „Das ist schon irre. Wir hatten hier den ganzen Nachmittag lange Schlangen mit teilweise 45 Minuten Wartezeit für eine Bücherausleihe“, zeigt sich Bibliotheksleiterin Janina Freimann überwältigt.

Nach aktuellem Stand haben sich bis gestern 242 Jungen und Mädchen angemeldet. Zum Vergleich: Insgesamt hatten im vergangenen Jahr 175 Schüler teilgenommen. Jedes Jahr ist die Anzahl weiter gewachsen. „Wenn alle auch zur Abschlussveranstaltung kommen, platzt der Saal aus allen Nähten“, ergänzt Freimann. Sie habe die Bürgermeisterin bereits darüber informiert, dass im nächsten Jahr wohl die MDCC-Arena in Magdeburg gemietet werden müsse, scherzt die Bibliotheksleiterin.

Um erfolgreich teilzunehmen, müssen die Jungen und Mädchen zwei Bücher gelesen, die Bewertungsbögen ausgefüllt und abgegeben und das passende Quiz bei Antolin gelöst haben. „Dann kann an unserer großen Abschlussveranstaltung teilgenommen werden“, informiert Freimann. Dort gibt es dann ein Zertifikat, dass die Kinder und Jugendlichen in der Schule vorzeigen können.

Zum Abschluss im Bergmannssaal in Zielitz erwartet die Schüler am Freitag, 8. Septmeber, von 16 bis 19 Uhr, ein abwechslungsreiches Programm. Neben Geldpreisen für die Schulen gibt es auch Büchergutscheine für die Kinder, die am meisten gelesen haben.

Dieses Programm erwartet die Lesefreunde

16 bis 19 Uhr: Kinderschminken, Basteln, Rätseln, Großspiele der Fördervereine der Bibliotheken, Verpflegung durch die FFW Zielitz

17 bis 17.15 Uhr: Begrüßung durch die Bibliotheksleiterinnen Ronni Wagner und Janina Freimann

Ab 17.15 Uhr: Trommel-MitMach-Show mit redAttack

Ab 18 Uhr: Verleihung der Preisgelder an die Schulen mit den meisten Teilnehmern, Bekanntgabe der Meistleser mit Preisverleihung, Ausgabe der Zertifikate.

Da die Anzahl der allein in Wolmirstedt bisher registrierten Jungen und Mädchen den Bergmannssaal schon füllen könnte, dazu aber noch die Teilnehmer aus Zielitz kommen, wäre eine Anmeldung in den beiden jeweiligen Bibliotheken wünschenswert. „Zwingend erforderlich ist die aber nicht“, sagt Freimann.