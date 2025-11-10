Erhard Jahn zeigt am 13. November im Bürgerhaus Gutenswegen die Geschichte vom Aufsstieg in der Magdeburger Börde. Und der Kreisdenkmalpfleger verrät, was die Zuckerrübe damit zu tun hat.

Die Villa 147 in Barleben gehört zu den rund 150 Rübenpalästen in der Magdeburger Börde.

Gutenswegen - Wer sich für Heimatgeschichte interessiert, ist am Donnerstag, 13. November, im Gutensweger Bürgerhaus genau richtig. Kreisdenkmalpfleger Erhard Jahn stellt auf Einladung des örtlichen Heimat- und Kulturvereins ab 19 Uhr in einem Lichtbildvortrag eine Besonderheit der Magdeburger Börde vor.