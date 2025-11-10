weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Vom Aufstieg in der Börde: Lichtbildvortrag über Rübenpaläste zwischen Bode und Ohre

Liveticker
Liveticker zum Prozessauftakt gegen den Attentäter von Magdeburg: Angeklagter kommt an
Liveticker zum Prozessauftakt gegen den Attentäter von Magdeburg: Angeklagter kommt an

Vom Aufstieg in der Börde Lichtbildvortrag über Rübenpaläste zwischen Bode und Ohre

Erhard Jahn zeigt am 13. November im Bürgerhaus Gutenswegen die Geschichte vom Aufsstieg in der Magdeburger Börde. Und der Kreisdenkmalpfleger verrät, was die Zuckerrübe damit zu tun hat.

Von Sebastian Pötzsch 10.11.2025, 08:45
Die Villa 147 in Barleben gehört zu den rund 150 Rübenpalästen in der Magdeburger Börde.
Die Villa 147 in Barleben gehört zu den rund 150 Rübenpalästen in der Magdeburger Börde. Sebastian Pötzsch

Gutenswegen - Wer sich für Heimatgeschichte interessiert, ist am Donnerstag, 13. November, im Gutensweger Bürgerhaus genau richtig. Kreisdenkmalpfleger Erhard Jahn stellt auf Einladung des örtlichen Heimat- und Kulturvereins ab 19 Uhr in einem Lichtbildvortrag eine Besonderheit der Magdeburger Börde vor.