Vom Aufstieg in der Börde Lichtbildvortrag über Rübenpaläste zwischen Bode und Ohre
Erhard Jahn zeigt am 13. November im Bürgerhaus Gutenswegen die Geschichte vom Aufsstieg in der Magdeburger Börde. Und der Kreisdenkmalpfleger verrät, was die Zuckerrübe damit zu tun hat.
10.11.2025, 08:45
Gutenswegen - Wer sich für Heimatgeschichte interessiert, ist am Donnerstag, 13. November, im Gutensweger Bürgerhaus genau richtig. Kreisdenkmalpfleger Erhard Jahn stellt auf Einladung des örtlichen Heimat- und Kulturvereins ab 19 Uhr in einem Lichtbildvortrag eine Besonderheit der Magdeburger Börde vor.