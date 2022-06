Lichterglanz auf dem Barleber Boulevard

In Barleben kommt so langsam vorweihnachtliche Stimmung auf.

Barleben - In Barleben kommt so langsam vorweihnachtliche Stimmung auf. Nachdem der große Weihnachtsbaum bereits aufgestellt wurde, zieren nun Lichtelemente den mittleren Teil des Breitewegs. Dabei können sich Barleber und Besucher an einer bunten Vielfalt erfreuen. Alles ist auf dem weihnachtlichen Boulevard in Barleben vertreten.