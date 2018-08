Umfahren Lkw die Mautkontrollsäule auf der B71 bei Groß Ammensleben? Volksstimme-Leser berichten davon. Toll Collect wiegelt ab.

Groß Ammensleben l Im März 2018 ist an der B71 von Magdeburg kommend hinter der Kreuzung Magdeburger Straße/Langer Schlag und Gatzweg bei Groß Ammensleben eine der rund 600 bundesweit installierten Mautkontrollsäulen aufgebaut worden. Zum 1. Juli, mit der Einführung der Lkw-Mautpflicht auf allen Bundesstraßen, ist die Kontrollsäule auch „scharf geschaltet“.

Nun meldeten sich Leser der Volksstimme bei der Redaktion und berichten davon, dass sie seither beobachten, dass Lkw offenbar die Mautsäule umfahren. Beispielsweise vor der Säule an der Kreuzung abbiegen und später entweder wieder auf die B71 auffahren beziehungsweise über die Dörfer weiterfahren würden.

Dieses Verhalten hatte man in der Sperrkommission des Landkreises bereits vor dem Aufstellen der Mautsäule bei Groß Ammensleben befürchtet, sagt Joachim Albrecht, der Pressesprecher des Polizeireviers Börde. Die Polizei ist neben dem Straßenverkehrsamt und weiteren Institutionen Mitglied dieser Sperrkommission und berät diverse Belange rund um den Straßenverkehr im Landkreis.

„Schon damals hat die Sperrkommission empfohlen, die Mautsäule etwas weiter vor die Kreuzung zu setzen. Etwa in Höhe des Nibra-Werkes. Denn schon damals war befürchtet worden, dass Lkw die Kontrollsäule umfahren könnten“, erinnert sich Joachim Albrecht. Es habe auch eine Vor-Ort-Begehung gegeben. Die Sperrkommission hat nur einen empfehlenden Charakter in dieser Angelegenheit, kann also nur Hinweise geben, ohne direkt Einfluss zu nehmen. „Für uns war es nur eine Frage der Zeit, bis solche Meldungen kommen“, sagt Joachim Albrecht.

Ohne auf den konkreten örtlichen Fall direkt eingehen zu können, Toll Collect betreibt bundesweit rund 600 Mautkontrollsäulen an Bundesstraßen, glaubt das Unternehmen nicht daran, dass es tatsächlich signifikanten „Mautausweichverkehr“ gibt. Das würden auch ständige Auswertungen von Daten ergeben, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage der Volksstimme.

Die Art und Weise, wie die Mauterhebung passiere, würde solchen Ausweichverkehr sehr schwierig und auch unsinnig machen. Toll Collect bietet unterschiedliche Möglichkeiten für die Mauterhebung an. Zum einen kann eine sogenannte On-Board Unit in den Lkw eingebaut werden, die dann automatisch die Maut erhebt. Das ist laut Toll Collect die einfachste und komfortabelste Art, die Maut zu bezahlen. Eingebaut werden die Geräte in zertifizierten Servicepartner-Werkstätten. Das Gerät wird kostenfrei zur Verfügung gestellt, der Einbau ist vom Unternehmer zu tragen, so Toll Collect. Laut Sprecherin werden auf diese Weise etwa 96 Prozent der Mauteinnahmen erzielt.

Zum anderen besteht die Möglichkeit, die Maut im manuellen Verfahren zu bezahlen. Dafür stehen neben der Einbuchung im Internet eine App für Smartphones und Tablets sowie 1100 Mautstellen-Terminals an großen Tankstellen, Autohöfen und Autobahnraststätten zur Verfügung.

Kontrolle sichergestellt

Die Kontrolle der Lkw-Maut wird bundesweit sichergestellt. Hierbei stellen die Kontrollsäulen lediglich einen Bestandteil des Kontrollmix dar, der sowohl aus automatischer Kontrolle über Säulen auf den Bundesstraßen und Kontrollbrücken auf den Autobahnen besteht, als auch aus mobilen Kontrollen sowie Betriebskontrollen durch die Mitarbeiter des Bundesamtes für Güterverkehr besteht.

In den vergangenen Jahren hätten nun Untersuchungen ergeben, dass es keinen signifikanten Ausweichverkehr gegeben habe. „Transportunternehmen stehen unter einem enormen Zeit- und Kostendruck. Um rentabel arbeiten zu können, müssen die Unternehmen in der Lage sein, möglichst viele Aufträge auszuführen. Das können sie nur, wenn sie direkte Wege auf gut ausgebauten Straßen wählen. Das Ausweichen auf das nachgeordnete Straßennetz ist in der Regel teurer als die anstehenden Mautgebühren und kostet mehr Zeit“, schreibt Toll Collect.

Das Fahrverhalten von Lkw wurde nach der ersten Ausweitung der Lkw-Maut untersucht. Ende 2016 wurde der „Bericht über Verkehrsverlagerungen auf das nachgeordnete Straßennetz in Folge der Einführung der Lkw-Maut“ an den Bundestag übergeben. Darin wird festgestellt, dass die zum 1. August 2012 eingeführte Bundesstraßenmaut auf etwa 1100 Kilometer Bundesstraßen kaum zu Verlagerungen geführt hat. Auf etwa 1,5 Prozent aller Bundes- und Landesstraßen sei der Mautausweichverkehr sogar signifikant zurückgegangen und wurde im Wesentlichen auf die Autobahnen zurückverlagert.

Wie es sich nun im konkreten Fall, den Volksstimme-Leser schildern, verhält, könne angesichts des großen bundesweiten Netzes nicht direkt nachvollzogen werden. Doch angesichts der bisher erhobenen Daten würde es aus Sicht von Toll Collect keinen Sinn machen, die Groß Ammensleber Säule zu umfahren.

Bei der Polizei und in der Sperrkommission des Landkreises will man die Situation künftig im Auge behalten. Die Sperrkommission will sich auf einer ihrer nächsten Sitzungen nochmals des Themas annehmen, so Joachim Albrecht.