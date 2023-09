Dietmar Neubauer ist 80 Jahre alt, hat nur eine kleine Rente und unterstützt dennoch Familien, in denen ein Kind an Krebs erkrankt ist.

Loitsche/Colbitz - Die Diagnose Krebs stellt das Leben auf den Kopf – vor allem dann, wenn ein Kind erkrankt. Zu sehen, wie es leidet, ist für Eltern unerträglich. Hinzu kommen oftmals finanzielle Sorgen. Ein spezialisiertes Krankenhaus ist selten in der Nähe, die Therapie langwierig. Vollzeit arbeiten ist kaum möglich. Und auch die Geschwister müssen zurückstehen, weil das kranke Kind mehr Aufmerksamkeit braucht.

Hier möchte Dietmar Neubauer aus Loitsche helfen. Wie er dazu kam? Ein Fernsehbeitrag über das Kinderhospiz in Magdeburg ging ihm nahe, Erinnerungen wurden wach. Der heute 80-Jährige weiß, was es bedeutet, allein im Krankenhaus zu sein. Er hat es als Kind selbst erlebt. 1945 erkrankte er schwer. Besuch im Krankenhaus war selten. Er sorgt dafür, dass Eltern bei ihren kranken Kindern sein können. „Zwei Familien habe ich auch schon in den Urlaub geschickt“, erzählt Dietmar Neubauer. Mit handwerklichem Geschick fertigt er Holzdeko an, die er gegen eine Spende weiter gibt. Mit dem Erlös versucht er die Not bei denen zu lindern, die es nötig haben.

„Danke“ an alle Helfer und Unterstützer

Auch beim 45. Heidefest in Colbitz war er mit einem Stand dabei. Nach dem Gottesdienst konnte er vor der Gemeinde von seiner Arbeit erzählen, für die die Kollekte gedacht war. „Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung“, sagt der 80-Jährige anerkennend. Mitarbeiter des Colbitzer Museums haben ihm beim Aufbau seines Standes geholfen. Auch der Colbitzer Bürgermeister Ralf Ganzer gab eine Spende. Er war gerührt vom Einsatz des Seniors. Und als Dietmar Neubauer mit einer jungen Frau über seine Arbeit ins Gespräch kam, nahm sie ihn mit Tränen in den Augen in den Arm. Es sind Momente wie diese, die ihn bestärken. Es waren so viele, die für jede Menge Hilfe und Spenden an diesem Tage sorgten, an dem mehr als 1.000 Euro in der Spendenbox landeten. Dietmar Neubauer sagt allen Unterstützern von Herzen: „Danke“.

Es ist ihm wichtig geworden, den Menschen, die er unterstützt, in die Augen schauen zu können, persönlichen Kontakt zu pflegen. Nur anonym eine Spende übergeben, das reicht ihm nicht. Denn es sind gerade diese persönlichen Begegnungen, die ihn antreiben.

In dieser Woche machte er sich wieder auf den Weg in das Kinderhospiz nach Magdeburg. Im Gepäck hatte er selbst gemachten Pflaumenmus. Vor der Arbeit der Hospiz-Mitarbeiter hat er großen Respekt. „Wenn ein Kind stirbt und die Eltern es nicht mehr rechtzeitig schaffen, dann nehmen es die Schwestern in den Arm, damit es nicht allein ist“, erzählt er leise. Nicht jeder ist für die Arbeit gemacht, bei der man dem Tod jeden Tag so nahe ist.

Dietmar Neubauer ist Ehrenmitglied im Verein „Blaue Nasen“, der im Kampf gegen den Krebs bei Kindern unterstützt. Vom Verein erfährt er, welche Familie Hilfe nötig hat. Wer mehr wissen möchte, hat am Sonnabend Gelegenheit dazu. Dann ist er mit seinen Holzarbeiten in Angern, Colbitzer Straße 35, beim Erntedankfest der Familie Horstmann dabei. Beginn ist um 10 Uhr.