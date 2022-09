Loitscher Kirche erstrahlt in neuem Glanz

Loitsche - Vor über 60 Jahren seien die Malereien an der Decke in der Kirche in Loitsche unter einer schnöden weißen Farbschicht verschwunden, erinnert sich Rolf Stichnoth, Mitglied im Gemeindekirchenrat. „Meine Konfirmation fand noch unter der bemalten Kirchendecke statt. Aber schon ein Jahr später, also 1960, wurde alles übermalt“, erinnert sich Rolf Stichnoth.