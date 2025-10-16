weather wolkig
  4. Berühmter Kabarettist in der Börde: Lothar Bölck mit Abschiedstournee in Barleben erleben

Kabarettist Lothar Bölck kommt mit seinem Programm „End-Spiel mit Verlängerung“ nach Barleben und verspricht einen Abend voller Tempo, Satire und politischem Witz.

Von Sebastian Pötzsch 16.10.2025, 08:30
Kabarettist, Autor und Regisseur Lothar Bölck wird im November im Barleben erwartet.
Barleben - Lothar Bölck wird erneut zu einem Gastspiel in Barleben erwartet. Unter dem Motto „End-Spiel mit Verlängerung“ ist der berühmte Kabarettist, Autor und Regisseur am Sonnabend, 15. November, ab 19.30 Uhr in der Begegnungsstätte des Vereins „Mehrgenerationenzentrum“ zu erleben.