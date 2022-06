„Löwenkönig“ und sein Volk meistern den Auftritt in Niederndodeleben

Mehrere Tanzeinlagen der Kinder der Tanzgruppe ?TT Flash? waren ebenso wie Turnelemente in das etwa einstündige Theaterstück integriert. Am Freitag war Generalprobe.

Niederndodeleben - Das Ergebnis eines Theaterprojektes, das die ehemaligen Zweitklässler im vergangenen Schuljahr einstudiert haben, hat am Wochenende anlässlich der Einschulung in der Niederndodeleber Sporthalle seine Uraufführung erlebt. Zeit zum Üben nach dem Projektabschluss blieb nicht viel. An den ersten beiden Schultagen nach den Ferien standen für die jetzigen Drittklässler, die Verstärkung vom „Löwenkönig“ Liam Berge aus der vierten Klasse sowie einigen wenigen weiteren Kindern der Tanzgruppe „TT Flash“ bekamen, erst einmal andere Dinge im Vordergrund. „Einzige Gelegenheit war unsere Generalprobe am Freitag“, erklärte Schulleiterin und Tanzgruppenleiterin Ellen Schöndube, die gemeinsam mit der Tanzgruppen-Übungsleiterin Eva Hahn die Akteure anleitete.