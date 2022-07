Magdeburger Lkw-Werkstatt „Curt Schröter“ repariert jetzt in Barleben

Piotr Drozd repariert bei „Curt Schröter" in Ebendorf das Getriebe einer Zugmaschine. Das Unternehmen wurde bereits vor 100 Jahren in Magdeburg gegründet.

Ebendorf - In der Werkstatt der Firma Curt Schröter Nachfolger GmbH in Ebendorf direkt an der Autobahn 2 ist viel los. Der Boden ist sauber, alles wirkt aufgeräumt. Dennoch liegen die Gerüche von Öl und Metall in der Luft. Mehrere Zugmaschinen mit angekippten Fahrerkabinen stehen hier, während Fahrzeugschlosser an den Motoren schrauben.