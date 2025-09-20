weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Technik und Tradition beim Landeserntedankfest: Mais-Mission mit dem Häcksler: Mit Hightech zielsicher im Kochtopf

Technik und Tradition beim Landeserntedankfest Mais-Mission mit dem Häcksler: Mit Hightech zielsicher im Kochtopf

Beim 30. Landeserntedankfest im Magdeburger Elbauenpark soll eine Wette für Staunen sorgen – und zeigen, wie unterhaltsam moderne Landwirtschaft sein kann. Dafür wird in Vahldorf trainiert.

Von Sebastian Pötzsch 20.09.2025, 11:00
Trainiert für die Show beim Landeserntedankfest: Wolfgang Zahn von der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhal. Untertsützt wird er von den Blunk-Mitarbeitern Alexander Kracht (rechts) und Darino Krauß (links).
Trainiert für die Show beim Landeserntedankfest: Wolfgang Zahn von der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhal. Untertsützt wird er von den Blunk-Mitarbeitern Alexander Kracht (rechts) und Darino Krauß (links). Foto: Agrarmarketinggesellschaft Sachen-Anhalt

Vahldorf/Magdeburg - Eigentlich stehen die Mitarbeiter der Blunk-Niederlassung in Vahldorf vor allem Landwirten, Unternehmen und Kommunen der ganzen Region mit Rat und Tat zur Seite. Vor allem ist es der große Maschinenpark des Agrardienstleisters, der den Betrieben zur Verfügung gestellt wird.