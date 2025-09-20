Beim 30. Landeserntedankfest im Magdeburger Elbauenpark soll eine Wette für Staunen sorgen – und zeigen, wie unterhaltsam moderne Landwirtschaft sein kann. Dafür wird in Vahldorf trainiert.

Mais-Mission mit dem Häcksler: Mit Hightech zielsicher im Kochtopf

Trainiert für die Show beim Landeserntedankfest: Wolfgang Zahn von der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhal. Untertsützt wird er von den Blunk-Mitarbeitern Alexander Kracht (rechts) und Darino Krauß (links).

Vahldorf/Magdeburg - Eigentlich stehen die Mitarbeiter der Blunk-Niederlassung in Vahldorf vor allem Landwirten, Unternehmen und Kommunen der ganzen Region mit Rat und Tat zur Seite. Vor allem ist es der große Maschinenpark des Agrardienstleisters, der den Betrieben zur Verfügung gestellt wird.