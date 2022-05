MakerMobil aus Wanzleben gestaltete Projektnachmittag in Zielitz

In der Bibliothek konnten die Jugendlichen alten Flaschen neues Leben einhauchen und zu Schmuckstücken umgestalten.

Zielitz - Hochkonzentriert arbeiteten die Jugendlichen in der Gemeindebibliothek, ließen sich Elektrowerkzeuge erklären, staunten über die Möglichkeiten eines dreidimensionalen Druckers und wurden selbst kreativ. Aus alten Flaschen wurden in und vor der Gemeindebibliothek und der Ganztagsschule in Zielitz erfrischend schicke Zimmerdekorationen.