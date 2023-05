Salz aus dem Zielitzer Bergwerk wird rund um die Uhr gefördert, 45000 Tonnen pro Tag. Wer sind diese Menschen, die 440 bis 1300 Meter unter der Erdoberfläche arbeiten? Und was machen sie da?

Männer, die in Zielitz das Salz bezwingen

Beim Salzabbau wird darauf geachtet, dass dicke Säulen stehen bleiben, Säulen und Grubenbau bilden am Ende eine Art Schachbrettmuster.

Zielitz - Wer in Zielitz unter Tage arbeitet, sieht während der Schicht kein Sonnenlicht. Ohne künstliche Beleuchtung wäre es in der Grube finster. Stockfinster. Dennoch können sich viele der 1100 Kalikumpel, die unter Tage arbeiten, keinen anderen Job vorstellen. Diese Arbeit sei was Besonderes, sagen diejenigen, die der Scholle von Calvörde das Salz abringen. Wie der Prozess funktioniert? Das zeigen die Männer im Revier 3, das liegt etwa unter Hütten.