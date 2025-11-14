TV-Gärtner aus der Börde im Vatikan Marcus Bursian pflanzt Palme in Rom und steht dem Papst ganz nah
Der TV-Gärtner aus Dahlenwarsleben ist von seiner Reise in den Vatikan zurück - mit Erinnerungen an die von ihm geplante Pflanzaktion und besondere Momente. Was Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haselhoff damit zu tun hat.
14.11.2025, 13:00
Rom - „Wir haben so viel erlebt“, sagt Marcus Bursian. Knapp eine Woche weilte der bekannte TV-Gärtner aus Dahlenwarsleben in Rom und besuchte mit einem Fernsehteam des MDR den Vatikan. Nun ist er zurück und kann das Erlebte kaum fassen. Sogar dem Papst kam er ganz nah.