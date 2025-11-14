Der TV-Gärtner aus Dahlenwarsleben ist von seiner Reise in den Vatikan zurück - mit Erinnerungen an die von ihm geplante Pflanzaktion und besondere Momente. Was Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haselhoff damit zu tun hat.

Marcus Bursian pflanzt Palme in Rom und steht dem Papst ganz nah

Unter den gestrengen Blicken des Fernsehteams sowie von MDR-Moderator Mario D. Richardt, Franco Reale, Camerlengo der Erzbruderschaft am "Campo Santo Teutonico" und des TV-Gärtners Marcus Bursian wässert Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haselhoff (von links) die frisch gepflanzte Palme im Vatikan in Rom.

Rom - „Wir haben so viel erlebt“, sagt Marcus Bursian. Knapp eine Woche weilte der bekannte TV-Gärtner aus Dahlenwarsleben in Rom und besuchte mit einem Fernsehteam des MDR den Vatikan. Nun ist er zurück und kann das Erlebte kaum fassen. Sogar dem Papst kam er ganz nah.