Die Gutenbergschule in Wolmirstedt hat am Medienklassenprojekt der Volksstimme teilgenommen. Einen ganzen Monat standen dort Printmedien ganz im Fokus.

Maurice und Noah aus der Klasse 8a sind zwei der Schüler, die sich im Rahmen des Medienklasse-Projektes der Mediengruppe Mitteldeutschland mit der Volksstimme und den Printmedien beschäftigt haben.

Wolmirstedt - Einen Monat lang haben die Schüler der Klasse 8a der Gesamtschule „Johannes Gutenberg“ in Wolmirstedt im Rahmen des Deutschunterrichts am Medienklasse-Projekt der Volksstimme teilgenommen. Vier Wochen lang wurde dazu nicht nur jeden Tag für jeden Jugendlichen eine Zeitung in den Unterricht geschickt, sondern gleichzeitig das Thema Medien in den schulischen Fokus gestellt.

„Wir beschäftigen uns aktuell auch mit den journalistischen Darstellungsformen und schreiben selbst“, erklärt Lehrerin Lydia Bernhardt, die das Projekt an die Schule geholt hat. Der Aufbau einer Zeitung, wie Reporter arbeiten, wie eine Zeitung entsteht, wie und welche Themen es in die Print- und Onlinenachrichten schaffen - all das waren Fragen, die die Schüler beschäftigt haben, und die sie beim Reporterbesuch im Unterricht interessiert stellen konnten.

Schüler lesen immer weniger: Projekt der Zeitung soll helfen

Denn immer seltener kommen Jugendliche sonst mit den Printmedien und Nachrichten allgemein in Berührung. Wie die Studie „Jugend, Information, Medien (JIM)“ aus dem Jahr 2024 zeigt, spielen Nachrichten und Zeitungen, gedruckt oder als Online-Version, eine immer geringere Rolle bei den Zwölf- bis 19-Jährigen. Nur etwa jeder Zehnte liest demnach derzeit noch E-Books sowie gedruckte und digitale Zeitschriften und Zeitungen.

Ziel des Medienklasseprojektes es daher, die Medienkompetenz der Jungen und Mädchen zu stärken, Lesefreude zu wecken, aber auch, journalistisches Schaffen hautnah erleben zu können. „Das ist schon spannend, wenn man durch die Zeitung blättert. Da steht drin, was man sonst nicht erfährt“, zieht Achtklässler Maurice ein Fazit. Die Medienklasse hat im vergangenen Jahr bereits knapp 500 Klassen und damit etwa 10.000 Schüler in mehr als 250 Schulen in Sachsen-Anhalt erreicht.