Fritz Fit Kinderolympiade Mehr als 500 Kinder bei 30 Workshops in Barleben

Die zweite Auflage der Fritz Fit Olympiade war erneut ein großer Erfolg. Über 500 Kinder nahmen an den 30 Workshops in der Mittellandhalle in Barleben teil und stellten sich den sportlichen Herausforderungen. Uns es stand noch eine Premiere an.