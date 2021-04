Mehr Angebote für Radler: Gemeinde Barleben im Bördekreis will Mittel und Energie für den Ausbau der Radwegeinfrastruktur aufwenden

Barleben

Die Gemeinde Barleben investiert die nächsten Jahre in die Infrastruktur für Fahrradfahrer. So wurde es im Igek, dem Integrierten Gemeindlichen Entwicklungskonzept, festgelegt. Und so hatten es sich die Bürger im Vorfeld gewünscht. Ob Ladestationen für Elektroräder oder der Ausbau von Fahrradwegen: Ideen gibt es viele.

Rothenseer Straße nach Magdeburg bekommt Radweg

Einige nehmen sogar schon erkennbare Formen an: So hat die Fraktion FWG/Grüne während der Ratssitzung am Dienstagabend einen Antrag auf den Weg gebracht, der genau dies vorsieht: Den Bau eines Radweges in der Rothenseer Straße in Richtung Magdeburg. Der Bau des Fußwegs ist bereits geplant. Für diesen fordert die Fraktion die Ausführung als Geh- und Radweg. „Die von der Magdeburger Seite vorhandene Radwegverbindung sollte hier von der Barleber Seite angeschlossen werden", begründete Fraktionschef Edgar Appenrodt den Vorstoß und fügte hinzu: „Wir halten es für nicht optimal, jetzt nur einen Gehweg für die Anlieger zu bauen, obwohl dieser von der Allgemeinheit ... bezahlt wird, und später das Projekt noch einmal um einen erforderlichen Radweg zu erweitern." Werde beides gleichzeitig umgesetzt, sei die Investition für wesentlich mehr Bürger nutzbar.

Hierzu erklärte Bauamtsleiter Jens Sonnabend, dass die Gemeindeverwaltung mit Fördermitteln aktuell ein Radwegekonzept vorbereitet. Außerdem schlug er vor, den Gehweg bis zur Unterführung der A2 zu planen. Baubeginn könnte also noch in diesem Jahr sein.

Ähnlich sieht es mit einem zweiten Radwegeprojekt aus. Dabei handelt es sich um den längst ersehnten Lückenschluss zwischen Ebendorf und dem Technologiepark Ostfalen (TPO). Eine Radwegverbindung weiter nach Barleben existiert bereits. In Frage kommt hier ein Weg entlang der Kleinen Sülze. Dieser führt von der Straße An der Gärtnerei in Ebendorf bis zur Otto-von-Guericke-Allee im TPO und wird gern von Spaziergängern genutzt. Auch Radler trauen sich hin und wieder über die Schotterpiste und nehmen Reifenschäden in Kauf.

Doch damit soll es bald vorbei sein. Wie Bürgermeister Frank Nase (CDU) während der Ratssitzung berichtete, hält Ebendorfs Bürgermeister und Parteikollege Manfred Behrens wohl eine Lösung für die zeitnahe Umsetzung des Projektes parat. Als Mitglied des Verkehrsausschusses im Bundestag habe der Politiker einen Fördertopf aufgetan, der das Vorhaben beschleunigen könnte.

In Sachen Radewegeinfrastruktur soll die Gemeinde ein weiterer Baustein voranbringen. So haben die Räte während ihrer jüngsten Sitzung einer Beschlussvorlage der Verwaltung zugestimmt, nach der Barleben Mitglied in der „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen Sachsen-Anhalt“ (AGFK) wird. Die Arbeitsgemeinschaft hatte sich im November 2019 konstituiert.

36 Kommunen in Sachsen-Anhalt gründen Netzwerk

Insgesamt 36 Kommunen hatten die Organisation ins Leben gerufen, um künftig gemeinsam als Netzwerk, aber auch in Zusammenarbeit mit dem Land sowie mit den Arbeitsgemeinschaften der anderen Bundesländer, den Radverkehr zu fördern. „Die Erfahrungen in anderen Bundesländern zeigen, dass der Zusammenschluss von Kommunen zu einer Arbeitsgemeinschaft wesentlich zu einer professionellen und zielgerichteten Förderung des Radverkehrs beiträgt“, war der Beschlussvorlage zu entnehmen.

Die Landesregierung unterstützt die AG mit jährlich 150000 Euro. Somit gibt es nun zwölf Bundesländer, die in insgesamt elf Arbeitsgemeinschaften Projekte zur Radverkehrsförderung in den Kommunen entwickeln. Zu den Aufgaben und Zielen der gehören die Motivation der Bevölkerung zur verstärkten Nutzung des Fahrrads im Alltags- und Freizeitradverkehr, die Unterstützung der Mitglieder bei der Entwicklung von Konzepten und bei der Beantragung von Fördermitteln, die Förderung des Informations- und Erfahrungsaustauschs zwischen den Mitgliedern, die Organisation von Seminaren, Fortbildungs- und Schulungsveranstaltungen sowie die Organisation gemeinsamer Öffentlichkeitsarbeit.

Barleben geht davon aus, dass die Anteile von Fahrrädern sowie elektrounterstützten Fahrrädern weiter zunehmen und die Marktanteile wachsen werden. „Dadurch wird das Fahrrad auch auf mittleren und längeren Distanzen für immer mehr Menschen zu einem attraktiven Verkehrsmittel – neben sportlichen und touristischen Zwecken auch im Alltag." Um diese Entwicklung zu unterstützen und die allgemein gestiegenen Radverkehrsaufkommen zu bewältigen, werde der Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur notwendig.

Barleber Räte stimmen einhellig für Mitgliedschaft

Deshalb stellt die Verwaltung die Schließung von Netzlücken und den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur in Aussicht, um „das Radfahren auch über längere Strecken zügig, sicher und komfortabel“ zu gestalten. Wie Bürgermeister Frank Nase (CDU) bereits im vorberatenden Hauptausschuss erklärte, ist die Arbeitsgemeinschaft „kein Papiertiger“. Vielmehr diene sie als Schnittstelle und Interessenvertreterin gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt. Und auch Amtsleiter Jens Sonnabend hatte hinzugefügt: „Hauptargument eines Beitrittes zur AG ist der Informationsaustausch, beispielsweise zu Fördermitteln." Dazu gehöre eben auch die Koordinierung von eigenen Ideen mit denen der Nachbarn.

Im Gemeinderats selbst gab es am Dienstagabend keine weitere Wortmeldungen. So stimmten die Ratsmitglieder einstimmig für die Beschlussvorlage. Der Mitgliedsbeitrag in der AG soll für die Gemeinde Barleben übrigens 300 Euro pro Jahr betragen.