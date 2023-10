Der Grundstein zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Eichenbarleben ist gelegt. In den kommenden Monaten wird für eine modernere Fahrzeughalle für die Kameraden gearbeitet. Im Mai nächsten Jahres soll Einweihung gefeiert werden können.

Eichenbarleben - Die Eichenbarleber Feuerwehrleute können sich auf ein neues und größeres Domizil freuen. Für die Erweiterung ihres Hauses ist nun der Grundstein gelegt worden.

Prall gefüllt präsentiert sich die Zeitkapsel, die in Anwesenheit von Bauleuten, Kameraden der freiwilligen Feuerwehr und Vertretern aus der Politik und der Gemeindeverwaltung im Boden des künftigen Erweiterungsbaus des Eichenbarleber Feuerwehrgerätehauses versenkt worden ist. Eichenbarlebens Wehrleiter Marko Glufke und Gemeindewehrleiter Stefan Libbe hatten die Ehre, die Kapsel, die bei einem späteren Umbau einmal an das Vorhaben erinnern soll, im Erdreich zu versenken.

Auch kleines Feuerwehrauto versenkt

Neben einem genauen Gründungsplan, einer tagesaktuellen Zeitung vom Termin und aktuellen Münzen befinden sich darin auch aufgeschriebene Gedanken des Ortswehrleiters Marko Glufke sowie ein Feuerwehrauto im Miniaturformat.

Nachdem der symbolische Akt der Grundsteinlegung vollzogen ist, sollen in den nächsten Tagen die Bodenplatte betoniert, anschließend die Wände gestellt und das Dach aufgebracht werden.

Nach Angaben des für das Bauprojekt zuständigen Architekten Sebastian Ruschak soll im Januar 2024 mit dem Innenausbau begonnen werden. Im Mai 2024 steht ein Fest zur Einweihung des erweiterten und der DIN-Norm entsprechenden Feuerwehrgerätehauses auf dem Plan, informiert die Gemeinde Höhe Börde in einer Pressemitteilung zum geplanten Termin der Fertigstellung.

Marko Glufke (l.) und Stefan Libbe versenken die Zeitkapsel im Beton. Foto: Gemeinde

Der Umbau des Feuerwehrgerätehauses und die Erweiterung um einen Stellplatz für ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) ist entsprechend der Brandschutzbedarfsplanung der Gemeinde Hohe Börde notwendig. Unter anderem die positive Entwicklung der Mitgliederzahlen in der Eichenbarleber Ortsfeuerwehr spielt dabei eine wesentliche Rolle.

Von der bisherigen Fahrzeughalle der Brandschützer bleiben nur noch Teile erhalten. Die Gemeinde Hohe Börde baut für die Feuerwehr in Eichenbarleben ohne den Einsatz von Fördermitteln. Für diese Baumaßnahme hatte sie in den Haushalt eine Investition in Höhe von rund 580.000 Euro eingeplant.