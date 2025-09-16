In Groß Ammensleben, Klein Ammensleben und Gutenswegen wird das Wasser abgestellt. Das hat mit dem Bau der Autobahn 14 von Dahlenwarsleben nach Wolmirstedt zu tun.

Im Zuge des Neubaus des Lückenschlusses der A14 zwischen Dahlenwarsleben und Wolmirstedt müssen auch diverse Leitungen umverlegt werden. Deshalb wird in der Nacht vom 1. auf den 2. Oktober die Wasserversorgung in Klein Ammensleben, Groß Ammenslebn sowie Gutenswegen unterbrochen.

Groß Ammensleben - Einwohner von Groß Ammensleben, Klein Ammensleben und Gutenswegen in der Niederen Börde müssen zeitweise auf Trinkwasser verzichten. Wie der Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband (WWAZ) mitteilte, wird in der Nacht von Mittwoch, 1. Oktober, auf Donnerstag, 2. Oktober, von 21 bis 7 Uhr die Trinkwasserversorgung unterbrochen. Grund ist die Umverlegung einer Leitung im Zuge des Baus des Lückenschlusses der A14 zwischen Dahlenwarsleben und Wolmirstedt. Auf was Betroffene achten müssen ...