Neubau der A14 in der Börde Mehrere Orte müssen ohne Trinkwasser auskommen
In Groß Ammensleben, Klein Ammensleben und Gutenswegen wird das Wasser abgestellt. Das hat mit dem Bau der Autobahn 14 von Dahlenwarsleben nach Wolmirstedt zu tun.
16.09.2025, 07:00
Groß Ammensleben - Einwohner von Groß Ammensleben, Klein Ammensleben und Gutenswegen in der Niederen Börde müssen zeitweise auf Trinkwasser verzichten. Wie der Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband (WWAZ) mitteilte, wird in der Nacht von Mittwoch, 1. Oktober, auf Donnerstag, 2. Oktober, von 21 bis 7 Uhr die Trinkwasserversorgung unterbrochen. Grund ist die Umverlegung einer Leitung im Zuge des Baus des Lückenschlusses der A14 zwischen Dahlenwarsleben und Wolmirstedt. Auf was Betroffene achten müssen ...