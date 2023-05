In Magdeburg können schon seit Jahren Bäume gespendet werden. Nun soll diese Idee auch in Barleben Schule machen.

Barleben - In Barleben soll es mehr Bäume geben. Darüber sind sich alle einig. Wie dies allerdings umgesetzt werden kann, muss noch in den Gremien der Gemeinde diskutiert werden. Was das Konzept vorsieht.