Meinung Kommentar zum Neubau der Kita in der Börde: Richtiger Weg

Die neue Kita auf der Domäne in Groß Ammensleben ist so gut wie fertiggestellt. Bevor die Kinder ihr neues Heim in Beschlag nehmen können, müssen neben Restarbeiten noch die Umzüge erfolgen. Einen Namen hat die Einrichtung schon bekommen.