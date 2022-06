Meitzendorfer Kinder basteln ihren eigenen Schmuck

Meitzendorf - Unter dem Motto: „Das Leben ist zu kurz, um langweiligen Schmuck zu tragen“, kreiert Steffi Fuhrmann unter ihrem eigenen Label in Meitzendorf in ihrem „Schmuckhaus“ außergewöhnlichen Modeschmuck. Am Dienstag hatten Kinder aus der Gemeinde Barleben die Möglichkeit, unter ihrer Anleitung selbst eigene Kreationen zu entwerfen und mit nach Hause zu nehmen.