Meitzendorfer Senioren berichten von Dorfleben der Vergangenheit

Meitzendorf - In gemütlicher Runde versammelten sich am Mittwoch auf dem Gelände des Jugendclubs in Meitzendorf Menschen aus allen Generationen. Der Jugendclub hatte in Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Geschichtskreis zum alljährlichen Herbstfeuer eingeladen. Gemeindesozialarbeiterin Sabine Unze entzündete am Nachmittag das Feuer auf dem Hof, und über einem Dreibein wurde ein großer Kessel mit Soljanka aufgehängt.