Wolmirstedt packt es an: Feuerwehr, Stadion, Radweg Millionenschwer: Das will Wolmirstedt 2025 neu bauen

2025 sind in Wolmirstedt große Bauvorhaben am Start. Nicht alle werden im selben Jahr fertiggestellt, andere werden erst begonnen, wenn Fördermittel fließen. Was steht an?