Mit 15 Jahren im Auto durch die Hohe Börde

Hohe Börde - Bereits mit 15 Jahren am Steuer eines Autos sitzen – mit der Aktion „Cool & Clever: 15 mobil“ ist das in Sachsen-Anhalt tatsächlich möglich. Dazu braucht der Jugendliche lediglich den Moped-Führerschein der Klasse AM. Voraussetzung ist allerdings ein spezielles Auto mit Sicherheitsfahrgastzelle und Seitenaufprallschutz.