Eiskalt erwischt: Samsbader starten in die Winterbadesaison Mit Bildern: Kaltes Bad zum 140. Geburtstag im Jersleber See

Die Samsbader sind in die neue Saison gestartet. Obwohl das Wasser im Jersleber See nur 13 Grad kalt ist, haben sie sich in die Fluten gewagt. Mit vielen Gleichgesinnten.