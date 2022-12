Mitschüler gesucht! Abi an Wolmirstedts Gutenberg-Schule soll bleiben

Die Abiturstufe an der Gutenberg-Schule ist in Gefahr. Grund sind die niedrigen Schülerzahlen in der elften Klasse. Nun sagen die Mädchen und Jungen: Es ist noch nicht zu spät. Jeder kann kommen.

Wolmirstedt - Sarah, Hannes und Maria wollen das Abitur an der Gutenberg-Schule ablegen. Doch das ist keineswegs gewiss. Sie besuchen derzeit die elfte Klasse und damit der Jahrgang bis zur 13. Klasse fortgesetzt wird, brauchen sie weitere Mitschüler. Deshalb geht ihr Wunsch an Elftklässler anderer Schulen. „Es ist noch nicht zu spät. Jeder kann zur Gutenberg-Schule kommen.“ Am besten sofort, sonst wird ihr Jahrgang an die Magdeburger Partnerschule IGS „Willy Brandt“ verwiesen.