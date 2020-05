Neues vom Museumshof Colbitz: Die umfangreiche und vielschichtige Sammlung ist um mehrere Ausstellungen erweitert worden.

Colbitz l „Wir bedanken uns sehr herzlich bei Karin Orlamünde für das Überlassen der Fundstücke. Sie hat uns die Sammlung ihres im September vergangenen Jahres verstorbenen Mannes vor kurzem geschenkt“, zollt Herbert Bilang Respekt.

Hermann Orlamünde, der Colbitzer war unter anderem Mitglied der Archäologischen Gesellschaft, hat mit dem Institut für Ur- und Frühgeschichte an der Hochschule Magdeburg zusammengearbeitet. Umfangreiches Wissen eignete sich der Lehrer für Sport und Geographie, aber auch Buchautor durch seine Teilnahme an Exkursionen und Ausgrabungen, aber auch durch Selbststudium an. So war es ihm möglich, die zahlreichen Eigenfunde zu bestimmen, sie zu zeichnen und zu rekonstruieren. Die Funde – es mögen Hunderte sein – stammen aus dem Gebiet in und um Colbitz.

Drei Vitrinen vorbereitet

Drei Vitrinen hat Herbert Bilang in der großen Scheune auf dem Museumshof für die katalogisierte archäologische Sammlung vorbereitet. Stück für Stück findet seinen Platz auf den Einlegeböden der Vitrinen, wird gut sichtbar für interessierte Besucher dargestellt. Vor dem Museumshofleiter liegt noch einiges an Arbeit. „Mehrere Kisten – dicht gefüllt mit Relikten aus grauer Vorzeit – müssen noch gesichtet und in den Schaukästen platziert werden“, erklärt er. Und zaubert wiederholt alte Schätze hervor. Unter anderem zeigt er ein altes, einer Vase ähnlichem, Gefäß, das Hermann Orlamünde aus Fundstücken wieder zusammengesetzt hatte. Es könne zur Nahrungsaufbewahrung gedient haben oder als Wasserspender, überlegt Herbert Bilang. Und präsentiert weitere Fundstücke. Spindeln, versteinerte Seesterne und alte Scherben. Auch ein Knochenfund kommt zum Vorschein. „Es könnte sich um den Wirbel eines Mammuts handeln“, vermutet Herbert Bilang. Beschäftigungslos wird er in den kommenden Tagen und Wochen gewiss nicht bei der Fülle der einzuordnenden Fundstücke, die Museumsbesucher dann betrachten können.

Beinahe vollständig zeigt sich hingegen eine Ausstellung zur Hausschlachtung. Hierzu hat der Museumshofleiter vergleichsweise viel Material erhalten. Davon können sich Besucher ab dem heutigen Dienstag, 5. Mai, persönlich überzeugen: Das Museum öffnet unter Einhaltung aller erforderlichen Hygienemaßnahmen wieder seine Tore.