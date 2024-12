Drei Tage lang war auf der Schlossdomäne der Adventsmarkt geöffnet. Hunderte Besucher kamen. Außerdem gab es Musik in der Kirche und im Schlosskeller.

Adventsmarkt in Wolmirstedt

Wolmirstedt. - Der Wolmirstedter Adventsmarkt hat viele Besucher angelockt, aber auch in der Bibliothek, im Bürgerhaus und in der Katharinenkirche ließen sich Menschen von den Angeboten verführen. Ein Konzert sang der Chor der Neuapostolischen Kirche in der Katharinenkirche.