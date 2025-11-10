weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Weihnachtsmarkt in Barleben Musik und Glühwein an der Mittellandhalle

Barleben lädt vom 5. bis 7. Dezember zum Weihnachtsmarkt mit regionalen Spezialitäten, Livemusik, Glühwein und handwerklichen Produkten ein.

Von vs/spt 10.11.2025, 07:00
In Barleben wird es vom om 5. bis 7. Dezember einen Weihnachtsmarkt geben. Archivfoto: Sebastian Pötzsch

Barleben - Barleber und Besucher können sich wieder auf einen abwechslungsreichen Weihnachtsmarkt freuen. Die ortsansässigen Vereine haben Stände mit handwerklichen Produkten, köstlichen regionalen Spezialitäten und Glühwein vorbereitet, auch ein Schausteller wird vor Ort sein.