Barleben lädt vom 5. bis 7. Dezember zum Weihnachtsmarkt mit regionalen Spezialitäten, Livemusik, Glühwein und handwerklichen Produkten ein.

Musik und Glühwein an der Mittellandhalle

In Barleben wird es vom om 5. bis 7. Dezember einen Weihnachtsmarkt geben.

Barleben - Barleber und Besucher können sich wieder auf einen abwechslungsreichen Weihnachtsmarkt freuen. Die ortsansässigen Vereine haben Stände mit handwerklichen Produkten, köstlichen regionalen Spezialitäten und Glühwein vorbereitet, auch ein Schausteller wird vor Ort sein.