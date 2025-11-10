Liveticker
Weihnachtsmarkt in Barleben Musik und Glühwein an der Mittellandhalle
Barleben lädt vom 5. bis 7. Dezember zum Weihnachtsmarkt mit regionalen Spezialitäten, Livemusik, Glühwein und handwerklichen Produkten ein.
10.11.2025, 07:00
Barleben - Barleber und Besucher können sich wieder auf einen abwechslungsreichen Weihnachtsmarkt freuen. Die ortsansässigen Vereine haben Stände mit handwerklichen Produkten, köstlichen regionalen Spezialitäten und Glühwein vorbereitet, auch ein Schausteller wird vor Ort sein.