In der Klosterkirche Groß Ammensleben erklingt am 8. März eine emotionale Fastenandacht. Elisabeth und Michael Löderbusch wollen berührende Sakralklänge präsentieren.

Michael und Elisabeth Löderbusch spielen am 8. März Musik zur Fastenzeit.

Groß Ammensleben - Fans von sakraler Musik sind demnächst in Groß Ammensleben genau richtig. Am Sonntag, 8. März, erklingt in der ehemaligen Klosterkirche „Sankt Peter und Paul“ eine musikalische Andacht zur Fastenzeit. Wer die Künstler sind …