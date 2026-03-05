Magische Klänge der Fastenzeit Musikalische Fastenandacht berührt Herzen in Groß Ammensleben
In der Klosterkirche Groß Ammensleben erklingt am 8. März eine emotionale Fastenandacht. Elisabeth und Michael Löderbusch wollen berührende Sakralklänge präsentieren.
05.03.2026, 08:15
Groß Ammensleben - Fans von sakraler Musik sind demnächst in Groß Ammensleben genau richtig. Am Sonntag, 8. März, erklingt in der ehemaligen Klosterkirche „Sankt Peter und Paul“ eine musikalische Andacht zur Fastenzeit. Wer die Künstler sind …