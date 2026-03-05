weather heiter
  4. Magische Klänge der Fastenzeit: Musikalische Fastenandacht berührt Herzen in Groß Ammensleben

In der Klosterkirche Groß Ammensleben erklingt am 8. März eine emotionale Fastenandacht. Elisabeth und Michael Löderbusch wollen berührende Sakralklänge präsentieren.

Von Sebastian Pötzsch 05.03.2026, 08:15
Michael und Elisabeth Löderbusch spielen am 8. März Musik zur Fastenzeit. Archivfoto: Bernd Kaufholz

Groß Ammensleben - Fans von sakraler Musik sind demnächst in Groß Ammensleben genau richtig. Am Sonntag, 8. März, erklingt in der ehemaligen Klosterkirche „Sankt Peter und Paul“ eine musikalische Andacht zur Fastenzeit. Wer die Künstler sind …