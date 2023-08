Wolmirstedt - Es sollte heute das große Event unter freiem Himmel in Wolmirstedt werden. Nun haben die Veranstalter die Oper „Nabucco“ um Giuseppe Verdis weltberühmten Gefangenenchor kurzfristig abgesagt. Grund sind unter anderem die geringen Verkaufszahlen. Viele Wolmirstedter stellen sich nun die Frage, was mit den gekauften Tickets passiert.

„Die können selbstverständlich zurückgegeben werden“, informiert die Pressestelle des Veranstaltungsbüros Paulis in Braunschweig. „Das ist aber nur genau in den Verkaufsstellen möglich, wo die Karten auch gekauft wurden.“ Oder sie werden einfach aufgehoben. Denn die Aufführung wurde auf das nächste Jahr verschoben. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit, erklärt der Veranstalter. Der neue Termin ist nun, anstelle von heute, am Freitag, 23. August 2024.

„Im Grunde ist das sogar eine kleine Verbesserung“, sagt Heike Bastian vom Museum Wolmirstedt, wo ebenfalls Tickets erhältlich waren. Denn für einen Freitag fänden sich sicherlich mehr Interessierte für die Oper als für den aktuell geplanten Mittwoch. Immerhin musste die Veranstaltung wegen der schlechten Ticketverkäufe verschoben werden.

„Das betraf aber nicht nur Wolmirstedt, mehrere Termine mussten ins nächste Jahr verlegt werden“, teilt die Paulis-Pressestelle auf Nachfrage mit. Gründe für die geringe Resonanz auf das Freiluft-Spektakel auf der Wolmirstedter Schlossdomäne sieht der Veranstalter im wechselhaften Wetter und den vielen Niderschlägen. Auch für Wolmirstedt sind für heute weitere Gewitte rund Regenfälle angesagt. Zurückgenommen werden die telefonisch erworbenen Tickets per Brief an das Paulis-Veranstaltungsbüro, Jasperallee 35, 39102 Braunschweig. „Wer bei uns die Karten gekauft hat, kann sie auch hier zurückgeben“, sagt die Museumsmitarbeiterin. Das betreffe aber lediglich 17 Karten. 14 Tage lasse sie den Käufern dafür Zeit. Die Internetkäufer werden per Mail informiert.