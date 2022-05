Nach Corona-Pause bringen Sportler des SV Gutenswege ihren Platz auf Vordermann

Gutenswegen - Die Sonne steht hoch am blauen Himmel an diesem Nachmittag. Auf dem Parkplatz vor dem Sportplatz am Vahldorfer Weg in Gutenswegen stehen zahlreiche Autos. Direkt am Eingang ist Mathias Helfert dabei, die Außenwände der „Blauen Elise“ von Schmutz zu befreien. Dabei handelt es sich um einen Büro-Container, der noch am gleichen Abend einen neuen Anstrich erhalten.