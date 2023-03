Nachdem der Wildpark Weißewarte in der Altmark schließen musste, haben viele Tiere ein neues Zuhause gesucht. Die beiden Uhus „Anton“ und „Antonia“ haben ihres bei Falkner Peter Loeh in Dolle gefunden.

Dolle - So manche Familie hat in den vergangenen Jahren ihren Sonntagsausflug im Wildpark Weißewarte in der Altmark verbracht. Der Park wurde 1973 zum Halten von Wildschweinen erschaffen. Vor allem Damwild, Wildschweine, Fasane und Greifvögel beherbergte der weitläufig angelegte Park. Mit 400 Tieren in 50 Arten zählte er als beliebtes Ausflugsziel zu den größten seiner Art im Norden von Sachsen-Anhalt. Der familienfreundliche Park war weit über die Grenzen der östlichen Altmark bekannt und beliebt und Publikumsmagnet für viele Naturfreunde. Doch damit ist nun Schluss. Nach 50 Jahren Betrieb schloss der Park seine Pforten und für die Tiere musste ein neues Zuhause gefunden werden.