In wenigen Wochen wird der 2. Samsweger Ostermarkt eröffnet. Die Vorbereitungen laufen bereits. Das ist geplant.

Weil der erste Ostermarkt in Samswegen im vergangenen Jahr so erfolgreich war, soll es es in diesem Jahr eine Wiederholung geben.

Samswegen - Der Schnee ist gerade getaut, der Winter aber noch längst nicht vorüber. Dennoch laufen in Samswegen die Vorbereitungen auf den Frühlingsbeginn bereits auf vollen Touren. Den Start in den Lenz, nach dem astronomischen Kalender erst am 20. März, wollen die Akteure des Dorfes nämlich bereits mit dem Osterfest begehen. Deshalb wird für Sonnabend, 16. März, zum zweiten Samsweger Ostermarkt eingeladen.

„Unsere erste Veranstaltung dieser Art im vergangenen Jahr wurde sehr gut angenommen und stieß auf positive Resonanz. Weil das so erfolgreich war, stand schnell fest, wieder einen Ostermarkt auf die Beine zu stellen“, teilte eine Sprecherin des Organisationsteams mit.

Sponsoren unterstützen das Fest

Deshalb liefen die Planungen schon seit mehreren Wochen. Unter anderem heißt es Klinkenputzen bei ortsansässigen Unternehmen und darüber hinaus. Sponsoren sind gesucht, die das eintägige Dorffest unterstützen.

Außerdem sind Mitglieder des Organisationsteams mit Helfern gerade dabei, Osterbäume zu bauen. Die Deko-Elemente sollen möglichst im Februar an prominenten Stellen errichtet werden und auf die Veranstaltung hinweisen. Die Ostereier werden unter anderem von Samsweger Kindern aus Kita und Schule sowie den Sportfrauen und Vereinsreitern dekoriert.

Und natürlich dürfen auch in diesem Jahr die Werbefiguren aus Strohballen an den Ortseingängen nicht fehlen. „Auch dafür bekommen wir Unterstützung von einem Landwirt und weiteren Helfern, die beispielsweise einen Traktor für den Transport zu Verfügung stellen“, erklärt die Mitorganisatorin.

Chorkonzert in der Kirche

„Zum Ablauf ist aber noch nichts fix“, erklärt die Sprecherin weiter. Einzelheiten sollten am Montagabend besprochen werden. Sicher ist: Die Märchenoma wird wieder dabei sein und in der Kirche kleinen und großen Gästen vorlesen. Das Kasperle-Theater aus Gutenswegen hat ebenfalls sein Kommen zugesagt.

Die Abiklasse 2025 aus Wolmirstedt will dieses Mal mit Spielen aus längst vergessenen Zeiten unterhalten sowie Kaffee und Kuchen anbieten. Zudem werden zahlreiche Vereine an ihren Ständen zum Gelingen des zweiten Ostermarktes beitragen, ist sich das Organisationsteam sicher. Dazu gehören etwa der Reit- und Fahrverein, die Freiwillige Feuerwehr Samswegen sowie der Rassegeflügel- und Kaninchenzuchtverein „Taubenthal 1958“. Auch die Chöre „Liederkranz“ und „Tonart“ werden wieder dabei sein und während eines Frühlingskonzertes in der Kirche bekannte und weniger bekannte Lieder singen.

Osterrallye auch für Erwachsene

Das Orga-Team selbst will ebenfalls mit einem eigenen Stand unterhalten. „Wir planen ein Puzzle aus alten Samsweger Bildern“, verrät die Mitinitiatorin. Außerdem planen sie und ihre Mitstreiter wieder eine Osterrallye. „Dieses Mal aber auch für Erwachsene. Dieser Wunsch ist mehrmals an uns herangetragen worden“, sagt die Sprecherin. Die Teilnehmer müssen mehrere Stationen rund um den Kirchplatz sowie den benachbarten Gasthof „Zum Krug“ bewältigen und bekommen als Belohnung Tütchen mit kleinen Überraschungen. Den Bestplatzierten winken zudem Preise. Deshalb also die Sponsoren.

Auch der Spiel- und Sportverein (SSV) will unterstützen. So werden die Fußballer ein großes Zelt aufbauen, in dem an mehreren Stationen Tisch-Kicker gespielt werden kann. Ferner wollen die Simsonfreunde um Fabian Müller aus Bleiche sowie die Offroad-Freude kräftig mitmischen.

Schönster Vorgarten gesucht

Laut der Sprecherin drehen sich die Vorbereitungen im Moment um organisatorische Fragen. So würden unter anderem den Akteuren wie Vereinen, Handwerkskünstlern und Händlern die Stände zugewiesen. „Außerdem muss abgeklärt werden, wer Zelte oder Pavillons benötigt. Die müssten dann besorgt werden“, berichtet sie. Auch der Bedarf an Strom werde abgefragt.

Außerdem steht das Orga-Team inmitten der Vorbereitungen für den Wettbewerb um den schönsten Vorgarten. In diesem Jahr können sich Teilnehmer ausdrücklich auch mit österlich gestalteten Hauseingängen bewerben. Hobbygärtner sollten sich bis 8. März für die Teilnahme am Wettbewerb anmelden. Die Begehung durch die Jury erfolgt am 11. März. Die Bestplatzierten erhalten einen Tag später Bescheid, damit sie zur Preisübergabe während des Ostermarktes auch anwesend sind.

Nun hoffen die Organisatoren auf mindestens ebenso große Resonanz wie im vergangenen Jahr – und auf gutes Wetter. Schließlich wird das Osterfest in diesem Jahr vergleichsweise früh gefeiert. Schneeschauer sind also nicht ausgeschlossen.