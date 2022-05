Nach Unfall: Neue Bushaltestelle in Mose wird nicht mehr in diesem Jahr errichtet

Die Bushaltestelle in Mose ist im Februar 2021 durch einen Unfall beschädigt worden. Seitdem steht diese instabil am Straßenrand.

Mose - Wie weiter mit der defekten Bushaltestelle in Mose? Das fragen sich seit mehr als einem halben Jahr die Anwohner in Mose. Seit Februar ist die Haltestelle „Mose Alt“ in dem Zustand. Ursächlich dafür soll ein Unfall während des kurzen aber intensiven Winterauftritts gewesen sein. „Vermutlich ist damals ein Auto dagegen gerutscht und dann weiter gefahren“, erzählt Ortschaftsrats Thomas Nagel (KWG Börde). Das bestätigt auch die Stadtverwaltung. Demnach habe die Polizei den Schaden am 5. Februar 2021 aufgenommen. Am 15. Februar sei der Schaden dann vom Landkreis Börde an die Stadt gemeldet worden, woraufhin Mitarbeiter des Bauhofes zumindest die geborstenen Scheiben ausgebaut hatten. Vor allem Nagel pocht seit mehreren Sitzungen darauf, dass die Haltestelle abgebaut und im besten Fall schnellstmöglich ersetzt werde. Bisher hatte die Verwaltung jedoch immer wieder abgewiegelt und die Antworten zur Zukunft des Unterstandes nach hinten verschoben.