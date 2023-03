Riesenstimmung herrschte jüngst in der Sportlerklause in Colbitz.

Colbitz - Riesenstimmung herrschte jüngst in der Sportlerklause in Colbitz. Lars Kositzki hatte zur Kinderdisco für den guten Zweck eingeladen. 50 Mädchen und Jungen feierten bis zum Abend. Danach tanzten 130 Jugendliche in der beliebten Lokalität am örtlichen Sportplatz.