Nah und gut ist in Wolmirstedt bald zu und weg

Wolmirstedt - Ein Supermarkt in der Innenstadt wird am letzten Februartag seine Türen für immer schließen. „Nah und gut“ gibt seine Geschäftstätigkeit auf. „Es gibt in Wolmirstedt zu viele Märkte für zu wenige Kunden“, konstatiert Inhaber Kai Bellmann. Kundenstrom und Umsatz haben nicht ausgereicht, um „nah und gut“ weiter zu betreiben. Mit dem Supermarkt verschwindet auch der dazugehörige Backstand. Die angrenzende Mäc-Geiz-Filiale hingegen will ihr Geschäft unbeirrt weiterführen.