Die Neubauernsiedlung im Wolmirstedter Ortsteil Elbeu hatte noch nie einen befestigten Straßenkörper. Das soll sich in diesem Jahr ändern. Für Anwohner wird das teuer.

Neubauern-Siedlung in Wolmirstedt bekommt eine befestigte Straße

Wolmirstedt - Die Neubauernsiedlung in Elbeu bekommt eine Straße. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend mehrheitlich beschlossen. Einfach war die Entscheidung nicht, denn die Anwohner werden kräftig zur Kasse gebeten. Ihnen hilft die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Sachsen-Anhalt nicht.