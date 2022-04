Neue Autos für die Wolmirstedter Feuerwehr

Die Drehleiter der Wolmirstedter Feuerwehr ist in Wolmirstedt stationiert und wird nächstes Jahr ersetzt.

Wolmirstedt - Die Drehleiter ist für eine Feuerwehr unabdingbar. Sie wird benutzt, wenn Menschen aus großer Höhe in Sicherheit gebracht werden müssen, weil es beispielsweise in oberen Etagen brennt, das Treppenhaus vernebelt ist. Manchmal werden auch Feuerwehrleute mit dem Strahlrohr über einen Brand gefahren, das geschah unter anderem, als es auf der Mülldeponie brannte und das Feuer von oben gelöscht werden musste. Manchmal wird sie auch zur Tragehilfe eingesetzt, wenn Kranke nicht durchs enge Treppenhaus in den Rettungswagen gebracht werden können.