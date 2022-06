Neue Internettrasse führt durch den Wald in Lindhorst

Lindhorst - Schnell gehen die Tiefbauarbeiten in der Balzer Siedlung voran. Zügig kann hier wohl das Kabel in den lockeren Waldboden am Rand der Wege verlegt werden. Wie schon vor einigen Wochen bekannt wurde, sind auch die Wochenendsiedlungen, wie der Heidberg oder die Balzer Siedlung, fest in das Netz der Verbandsgemeinde eingeplant. Die nächste größere Hürde wird wohl nun die Unterquerung der Autobahn 14 sein.