Die Volkssolidarität Neuenhofe beteiligt sich seit vielen Jahren an der Weihnachtsaktion „Kinder helfen Kindern“. Jetzt steht die nächste Aktion an, für die es noch freie Termine gibt. Das ist geplant.

Neuenhofe - Seit Jahren beteiligt sich die Volkssolidarität an der Aktion „Kinder helfen Kindern“ von Round Table Thüringen. Liane Kull, die neben der Volkssolidarität in Neuenhofe auch den Kreativclub leitet, zieht nun nach dem Abschluss der Aktion Bilanz.

„Wir konnten insgesamt 210 Pakete packen und sie in das Zwischenlager nach Erfurt bringen“, ist sie dankbar für die zahlreichen Spenden, die das möglich gemacht haben. Ab dem 2. Dezember können Interessierte die Fahrt in die Zielregion miterleben, denn es wird ein virtuelles Tagebuch geführt. „Vielleicht erkennt ja jemand sein Paket. Unsere Pakete sind dann auf dem Weg nach Rumänien unterwegs“, erklärt Liane Kull und fügt hinzu: „Hier möchten wir uns bei allen fleißigen Helfern bedanken – bei der Strickgruppe der Volkssolidarität in Haldensleben, die uns schon über viele Jahre mit Mützen, Handschuhen, Schals und anderen kleinen Überraschungen beliefert – aber auch bei den zwei Strickfrauen in Barleben und Zielitz, die schon wieder angefangen haben, die Stricknadeln für uns klappern zu lassen.“ Denn nach dem Päckchenpacken ist vor dem Päckchenpacken.

Viel Zuspruch gab es in diesem Jahr aus der Bevölkerung rund um Neuenhofe. Die Frauen aus dem Kreativclub hatten an drei Abenden ihre Freude, die kleinen und großen Schuhkartons liebevoll zu füllen und als Weihnachtspaket fertig zu sehen.

Und schon geht es mit der Weihnachtsbaumaktion weiter. Das Ziel: In Neuenhofe soll es die meisten geschmückten Weihnachtsbäume geben – also schön bunt, kreativ, vielleicht auch witzig – groß oder klein, im Vorgarten oder im Fenster, angemalt aus Holz, aus Plaste oder wer weiß was den Neuenhofern so einfällt.

Ein positives Zeichen setzen

Der Kreativität sollten keine Grenzen gesetzt werden. „Wir rufen alle Bürger auf: Macht mit, lasst euren Ideen freien Lauf“, so der Kreativclub als Initiator. Im vergangenen Jahr war das Thema Märchen. Es gab insgesamt 27 Märchenbilder im Dorf zu sehen, die zahlreiche Gäste nach Neuenhofe brachten. Besonders liegen den Organisatoren die neuen Wohngebiete am Herzen. „Das wäre vielleicht auch eine gute Möglichkeit sich kennenzulernen oder ein positives Zeichen zu setzen: Wir gehören auch dazu“, ermutigt Liane Kull sich zu beteiligen.

Ein Spaziergang lohnt sich jedoch in Neuenhofe zur Weihnachtszeit immer. Denn dann gibt es wieder die beliebten „Glühweinstunden“. Dabei trifft man sich in gemütlicher Runde, trinkt Glühwein, genießt eine Schmalzstulle und singt gemeinsam Weihnachtslieder.

Eine weitere Möglichkeit ist auch, sich mit dem Nachbarn oder in einem Wohngebiet zusammenzuschließen und gemeinsam eine kleine besinnliche Auszeit vom Alltag zu gestalten.

Es gibt noch freie Termine

Für das Öffnen der Adventstürchen sind noch einige wenige Termine frei. Konkret sind das Dienstag, 5. Dezember, Freitag, 15. Dezember und Mittwoch, 20. Dezember. Wer noch einen dieser Termine gestalten möchte, der möge sich bitte melden. Ansprechpartnerin ist Liane Kull in der Siedlungsstraße 10.