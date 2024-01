Nach dem Flößerpaar Otto und Ottilie folgt nun aus der Neuenhofer Werkstatt von Volkmar Fleischer Scheitholz-Karl mit seiner Karla. Was die Flößervereinigung damit vor hat.

Der Scheitholzflößer Karl und seine Karla warten in Neuenhofe darauf, von Dr. Frank Thiel, Präsident der Internationalen Flößervereinigung, abgeholt zu werden.

Lesen Sie auch: Neuenhofer "Otto" geht in die Welt

Mit viel Liebe zum Detail hat Volkmar Fleischer die aufwendig gestalteten Figuren in seiner heimischen Werkstatt kreiert. Die einzelnen Körperteile sind verschraubt, so dass sie in alle Richtungen beweglich sind. Drei bis fünf Tage dauert es, ehe ein Scheitholz-Karl fertig ist. Das Holz für die Scheite auf dem Floß hat der Neuenhofer im heimischen Wald gesammelt.

Lesen Sie auch: „Otto und Ottolie“ aus Neuenhofe flößen jetzt im Museum

Zuvor gingen die Flößer Otto mit Ottilie als Gastgeschenke in die Welt – unter anderem nach Venedig. Immerhin hat die UNESCO die Flößerei zum „Immateriellen Kulturerbe“ erklärt. Gemeinsam mit Dr. Frank Thiel entstanden die neuen Figuren, die nun ein Gruß aus Neuenhofe sein werden. Volkmar Fleischer rechnet im März mit dem Besuch des Präsidenten der Flößervereinigung.