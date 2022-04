Neuenhofer Kreativclub gestaltet den Dorfplatz

Neuenhofe - „Die selbstgebauten Schafe sind inzwischen in den Stall zurückgebracht worden“, so die Mitteilung des Kreativclubs aus Neuenhofe. Statt der kleinen Herde mit Schäfer, stehen nun Vogelscheuchen auf dem Dorfplatz am Teich in Neuenhofe. Aus den unterschiedlichsten Materialien seien die Puppen fürs Feld gebaut worden, damit es im Ortskern von Neuenhofe bunt wird. Ebenfalls bei der Umgestaltung des Platzes dabei war die Kindertagesstätte „Heidewichtel“ aus Neuenhofe. Ein großer Drachen kündigt auf der Dorfwiese die windigen Wochen an. Die Kinder und Erzieherinnen arbeiteten an einem langen Drachenschwanz, der sich um das Geländer des Dorfteiches schlängelt.