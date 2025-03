Über den Fortbestand des rechten Scheunenteils in dem historischen Gebäudekomplex in Ebendorf wird seit Jahren gestritten. Nun soll eine finale Entscheidung fallen.

Ebendorf - Wiederholt steht das Thema Mühlenhof in Ebendorf ganz oben auf der Agenda mehrerer politischer Beratungsgremien in der Gemeinde Barleben. Der Vorstand des örtlichen Kultur- und Geschichtsvereins hatte nämlich im September vergangenen Jahres erneut im Rahmen der Investitionsförderung für Vereine der Gemeinde einen Antrag auf Zuschüsse für die Bauwerkssicherung in Höhe von rund 71.220 gestellt. Wie es mit dem Mühlenhof weitergeht.