Ob der Tunnel unter den Bahnschienen in Wolmirstedts Bahnhofstraße die beste Lösung ist, bezweifeln Bürger. Sie wollen andere Lösungen suchen.

Wie eine Bürgerinitiative in Wolmirstedt die Tunnelpläne der Bahn aufmischen will

Lutz Kleinsorge will mit anderen Bürgern eine Meinung zum Bahntunnel finden und gegenüber, Stadt, Landkreis und Bahn vertreten.

Wolmirstedt - Die Richtung ist klar: „Wir wollen eine Bürgerinitiative gründen“. Das sagt der Wolmirstedter Lutz Kleinsorge, der sich mit Anwohnern der Bahnhofstraße auf diesen Weg verständigt hat. Das erste Treffen findet am Dienstag, 9. Mai, um 18 Uhr in der Werkstatt für behinderte Menschen des Bodelschwingh-Hauses in der Angerstraße statt. Jeder, der sich hinsichtlich des Tunnels einbringen möchte, ist dazu eingeladen.