Unsicherheit, Angst, Freude, Hoffnung: Der Moment der Befreiung in Farsleben am 13. April 1945. Foto: U.S. Army, Major Clarence Benjamin, 743rd Tank Battalion.

Historiker aus Wolmirstedt haben zum Jahrestag der Befreiung eines KZ-Zuges in Farsleben Ideen gesammelt. Ein Verein soll gegründet werden.

Wolmirstedt l Keine Tafel, kein Gedenkstein, nichts weist an den Bahngleisen in Farsleben darauf hin, was dort am 13. April 1945 geschah. An diesem Tag wurden 2500 Häftlinge des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen (Niedersachen) befreit. Die Ereignisse sind in der Region kaum bekannt, über die Geschichte legte sich der Mantel des Schweigens, die Biografien verliefen im Sande – das wollen einige Engagierte nun ändern.

Historiker und Interessierte haben sich in den vergangenen Jahren ausführlich mit den Geschehnissen in Farsleben beschäftigt. „Viele haben jahrelang im Stillen vor sich hingeforscht. Nun wollen wir das Wissen und die Kompetenzen bündeln“, sagt Karin Petersen, die alle an einen Tisch brachte, um über ihre Idee zu sprechen. Dort saßen unter anderem Anette Pilz, Leiterin des Museums, Carsten Koslowski, Schulleiter des Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium, Waltraud Wolff, Stadträtin Wolmirstedts (SPD), Rolf Knackmuß, Ortsbürgermeister von Farsleben, Historiker Helmut Menzel sowie der Zielitzer Ortschronist Herbert Riebau.

Wie können wir würdig gedenken? Was können wir zum Jahrestag 2020 beitragen? Fragen, die Karin Petersen mit den Anwesenden besprechen wollte. „So viele Angehörige interessieren sich für diesen Ort, der verwaist ist. Wir sollten den Opfern ihr Gesicht, ihre Identität und ihre Biografie zurückgeben“, sagt sie.

Ihr schwebt eine Veranstaltungswoche vor, Gespräche mit Zeitzeugen, eine Sonderausstellung im Museum. Außerdem besprachen die Anwesenden die Idee, einen Gedenkort zu schaffen – in Wolmirstedt oder Farsleben. Die Zugstrecke, an der nirgends etwas auf die historische Bewandnis des Ortes hinweist, war ebenfalls im Gespräch.

Um die Ideen weiterzutragen, wurde eine Vereinsgründung besprochen. Denn ein solcher kann ein Sprachrohr sein, Fördermittel akquirieren und Kompetenzen bündeln. „Die Geschichte wurde bereits bis ins Detail erforscht. Wir müssen nur zufassen“, sagt Karin Petersen. Ein ähnliches Projekt gab es bereits vor einigen Jahren, doch es verlief sich im Sande.

Auf einen Namen für das Projekt haben sich die Anwesenden geeinigt: „Der gestrandete Zug“. So könnte auch der künftige Verein heißen. Dabei ist die Gemeinde Tröbitz (Brandenburg) Vorbild, in der ebenfalls einer der drei Räumungstransporte 1945 landete. Dort ist „der verlorene Zug“ in die Geschichtsbücher eingegangen, ist wichtiger Teil der Gemeindeidentität. Nach 73 Jahren soll dies auch in Wolmirstedt geschehen. „Wir sollten uns dem Vergessen entgegenstellen“, so Initiatorin Karin Petersen.

Die Arbeitsgruppe will sich nun monatlich treffen, um den Ideen Taten folgen zu lassen. Mitstreiter für das Mammutprojekt des gestrandeten Zuges und Interessierte, die sich beteiligen wollen, werden gesucht. Diese können sich beim Museum unter 039201/213 63 melden.