Neues Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Farsleben wächst und wächst

Das Gerätehaus in der Straße Im Winkel nimmt schon deutlich Gestalt an.

Hier wird richtig rangeklotzt. In Farsleben wächst das neue Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr schnell in die Höhe. Erst seit wenigen Wochen bauen die Fachleute an dem neuen Prestigeobjekt der Wehr. Weil das alte Gerätehaus aus allen Nähten platzt, musste ein Neubau her. Teilweise sind die aktuellen Verhältnisse so beengt, dass die Löschfahrzeuge und anrückenden Einsatzkräfte sich ins Gehege kommen. Mit dem Neubau des Gerätehauses soll auch zukünftig die Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Farsleben hochgehalten werden.