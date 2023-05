Welche Pracht historische Häuser entfalten können, zeigt sich an vielen Stellen Wolmirstedts. Neuerdings regt sich auch in einst zentralen Objekten wieder Leben. Im Rathaus und in der Post.

Wolmirstedt - Im alten Postamt in der Wolmirstedter Bahnhofstraße war es lange still. Nun haben Handwerker das Zepter übernommen. Auch im alten Rathaus tut sich was. So viel sei verraten: Es wird in diesen alten Denkmälern wieder Leben geben.