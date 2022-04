Neues Stadion in Wolmirstedt: ein Stadtrat fordert Transparenz

Nach jahrelangem Hin und Her hat der Stadtrat im Dezember 2020 den Stadionneubau beschlossen. Trotz offener Fragen konnten die Planungen beginnen. Nun beklagt eine Fraktion des Stadtrates mangelnde Transparenz.

Sport in Wolmirstedt ist immer in der Diskussion.

Wolmirstedt - Lange wurde um die Zukunft einer zentralen Sportstätte in Wolmirstedt gerungen. Die Gretchenfrage lautete: Küchenhorn oder Neubau. Letztlich gaben vor allem Gründe des Hochwasser- und Umweltschutzes den Ausschlag, das Küchenhornstadion langfristig aufzugeben und ein neues Stadion an der Samsweger Straße zu errichten. 6,4 Millionen Euro soll das kosten und etwa 2025 fertig sein. Die Stadt nimmt Geld in die Hand, aber auch Bundesfördermittel und Förderungen aus dem Umweltministerium sollen bei der Finanzierung helfen.